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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В центре города горел ресторан

Категория: Новости


В центре города горел ресторан

Сегодня около семи часов утра поступил сигнал о возгорании в ресторане «Корвин» на Ланжероновской улице.

По информации ГУНП, первый пожарный экипаж прибыл по адресу уже через пять минут. К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю здания.

К сожалению, сразу начать тушение пожара не удалось. Так как по кровле проходили высоковольтные линии электропередачи. Поэтому пришлось ждать, пока энергетики их отключат.

Пожар был окончательно ликвидирован только около половины десятого утра. Общая площадь возгорания составила четыреста квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.



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