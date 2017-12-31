По горячим следам…

Правоохранители задержали преступников, которые обоснованно подозреваются в убийстве тридцати пяти летнего фельдшера «Скорой помощи», которое произошло накануне поздно вечером на поселке Котовского.

По имеющейся информации, нападение произошло тогда, когда мужчина получал деньги из банкомата. Ему нанесли четыре ножевых ранения, одно из которых пришлось в подключичную область и оказалось смертельным.

Как сообщает начальник ГУНП Дмитрий Головин, уже через несколько часов трое преступников были задержаны. Он поблагодарил полицейских за оперативную работу и выразил надежду, что все, участвовавшие в этом преступлении, получат самое суровое наказание.