 
Информация к новости
  • Просмотров: 236
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Важно: что делает с организмом частое употребление чеснока

Категория: Новости / Полезные советы

Важно: что делает с организмом частое употребление чеснока

Английский диетолог Сара Флор рассказала о продуктах, которые могут заметно повысить либидо.

 

При регулярном употреблении они могут наполнить сексуальную жизнь человека яркими впечатлениями.

По словам специалиста, депрессия и некоторые болезни снижают сексуальную активность человека. Восстановить ее можно с помощью правильного питания.

Для поддержания нервной системы Флор советует есть жирную рыбу, яйца и орехи. При этом надо избегать чрезмерного употребления сахара. Это зачастую приводит к ожирению, которое негативно сказывается на сексуальности, сообщает Daily Mail.

Мясо, шпинат, семечки тыквы, ягоды и нут улучшают кровоток. Позитивно скажутся на настроении мясо птицы и хлеб.

Для повышения уровня феромонов в потовых выделениях Флор рекомендует есть сельдерей. Также она уверена, что позитивно на либидо скажется употребление чеснока. Врач утверждает: для того чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании, его надо регулярно есть в течение месяца. Позитивное воздействие на любовном фронте окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 