The National Interest: Российские противотанковые ракеты бьют в четыре раза дальше американских «Джавелинов»

Пропагандистская кампания развернутая вокруг возможного получения Украиной летального оружия построена на мифлогизации американского «супер оружия» ПТРК «Джавелин». Американцы утверждают, что он — единственный в мире представитель третьего поколения. Здесь они явно лукавят. Подобные комплексы есть еще в Израиле, Индии и в Японии. Причем израильский «Спайк» существенно превосходит хваленый «Джавелин» по боевым возможностям. В целях приближения к истине приводим американскую военную аналитику относительно данного вопроса.

Противотанковые ракетные комплексы в составе пехотных частей и подразделений всегда были сильной стороной российской армии. В годы холодной войны ПТРК «Конкурс» и «Метис», состоявшие на вооружении у Советского Союза, считались одними из лучших систем в своем классе, и были гораздо лучше американских ПТРК «Дракон» (Dragon). Однако когда на вооружение был принят американский ПТРК FGM-148 «Джавелин» (Javelin), Соединенные Штаты добились технических преимуществ в этой области. Что касается советских систем, то им требовался оператор, который наводил ракету после пуска, следя за ней, чтобы она не уходила от цели. Это называется полуавтоматическое командное наведение по линии визирования. А вот американскому ПТРК «Джавелин» оператор нужен лишь для того, чтобы захватить цель и произвести пуск ракеты (принцип выстрелил-забыл). Даже у самых современных российских систем, таких как «Корнет» и «Метис-М», осталось полуавтоматическое командное наведение по проводам. Но стали ли они от этого менее боеспособными? А может, они даже более боеспособны при выполнении некоторых задач?

Главным противотанковым ракетным оружием российской пехоты является ПТРК «Корнет». В отличие от западных армий, где у ПТРК относительно небольшая дальность стрельбы (до 2,5 км) «Корнет» представляет собой комплекс большой дальности, которая составляет восемь километров. Минусом этой системы является увеличение веса, который у «Корнета» в боеготовом состоянии равен 63,7 кг. Тем не менее, «Корнет» все равно легче американской ракеты TOW на треноге, боевой вес которой превышает 100 кг. Подобно ПТРК «Конкурс», который находился на вооружении до него, «Корнет» является отражением тех положений российской доктрины, которые гласят, что ПТРК пехоты должны быть объединены с транспортным средством, пусть даже это чревато увеличением веса.

«Корнет» был создан после распада Советского Союза в 1994 году. Этот ПТРК должен был уничтожать все современные танки, включая «Леопард-2» и М1 «Абрамс». Для выполнения этой задачи корнет имеет ракету с двумя последовательно расположенными кумулятивными зарядами. Такая тандемная кумулятивная боевая часть имеет самую современную конструкцию, и в ней два заряда разделены ракетным двигателем. Этим «Корнет» отличается от западных боевых частей тандемного типа, где два кумулятивных заряда находятся один за другим. Преимущества боевой части «Корнета» заключаются в том, что благодаря такой схеме размещения обеспечивается необходимое фокусное расстояние при формировании кумулятивной струи, что увеличивает ее длину. В определенном смысле двигатель ракеты превращается в дистанционный зонд боеголовки. Он также защищает второй заряд от детонации, которая может произойти при подрыве первого заряда. В результате ракета «Корнета» скорее всего пробьет броню танка М1А2 «Абрамс» при любом попадании, кроме попадания в лобовую часть брони башни. Но даже в этом случае в данной части танка есть множество уязвимых точек для «Корнета». Комплект обеспечения живучести танка в условиях городского боя ТУСК (TUSK (Tank Urban Survival Kit)), несмотря на его модернизацию, вряд ли защитит от «Корнета», потому что его боезаряд имеет тандемную схему устройства, а у второй части боеголовки массивные размеры. Известно, что ракеты «Корнета» пробивают броню израильского танка «Меркава».

К другим техническим характеристикам ПТРК «Корнет» относятся тепловизионные прицелы дневного/ночного видения 12-20-кратного увеличения, что гораздо лучше, чем прицел «Джавелин» КЛЮ (Command Launch Unit)), обеспечивающий лишь 12-кратное увеличение. Тепловизор Тоу ИТАС (TOW ITAS) дает 24-кратное увеличение, однако он намного тяжелее, чем у «Корнета». Наведение осуществляется при помощи лазерного луча, по которому ракета летит к цели. Если комплекс установлен на боевой машине, он обладает возможностью самонаведения, используя ее тепловизионный прицел для автоматического сопровождения цели. У пехотного варианта «Корнета» сохранена полуавтоматическая система командного наведения по проводам.

Еще одной пехотной системой противотанкового оружия является ПТРК «Метис-М1». Этот комплекс намного легче «Корнета», имея вес 25 килограммов при дальности стрельбы два километра, что в большей степени похоже на традиционные западные образцы ПТРК. Но «Метис» используется не так часто, как «Корнет». Ракеты у них примерно одинаковы, с той же тандемной схемой устройства боевой части. У варианта М1 увеличен калибр по сравнению с ракетой «Метиса» для повышения бронепробиваемости. Подобно «Корнету», эта ракета представляет опасность для корпуса и боковых частей башни «Абрамса». Но из-за меньшего по сравнению с «Корнетом» калибра эта ракета слабее и не представляет большой угрозы для лобовой брони. У этого ПТРК также имеется тепловизионный прицел, а наведение осуществляется по проводам.

В целом ПТРК «Корнет» и «Метис М1» — это довольно традиционные противотанковые ракетные комплексы. Их ракеты можно перехватить комплексом активной защиты танка, поскольку они обладают небольшой скоростью полета (300 и 200 метров секунду, соответственно). В основном их эффективность обеспечивается за счет инновационной схемы боевой части, благодаря которой они становятся чрезвычайно опасными при условии попадания в цель, Сохранение системы наведения по проводам — это в большей степени результат предпочтений российских военных, нежели отсутствия соответствующих технологий в российском военно-промышленном комплексе. Выступая на одной выставке вооружений, представители компании «Базальт», которая производит переносные противотанковые комплексы, с уверенностью заявили о том, что российское Министерство обороны отдает предпочтение «Метисам» и «Корнетам» только по одной причине: потому что единственным ограничением по дальности является способность оператора обнаруживать и захватывать цель. Что касается такой системы как «Джавелин», то там оператор, следящий за полем боя через тепловизор, может не захватить цель на автоматическое сопровождение внутренним компьютером ракеты, хотя и видит ее. В определенных ситуациях это ограничивает дальность. Совершенствование электроники таких систем как «Джавелин» ведет к существенному увеличению стоимости ракет.

Наведение по проводам также придает оператору больше уверенности в определенных ситуациях, о чем свидетельствуют данные исследований, проведенных французскими военными. Операторы, которых обучали стрельбе из ПТРК «Милан» (Milan) с наведением по проводам и из «Джавелин», действующего по принципу «выстрелил — забыл», говорили о своем большем доверии к «Милан» при ведении стрельбы по движущейся пехоте, потому что они могли продолжать наводить ракету на цель после выстрела. Что касается «Джавелин», то после выстрела всякая связь с ракетой терялась, а это уменьшало доверие к ПТРК.

Разработка термобарических и фугасных боевых частей для «Корнетов» и «Метисов» свидетельствует о том, что российское Министерство обороны по-прежнему отдает предпочтение полуавтоматической системе наведения по проводам из-за повышенной гибкости боевого применения ракетного комплекса и той уверенности, которую он дает оператору.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

The National Interest