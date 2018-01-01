Украинские деньги революции: горпинки, лопатки и бумажные монеты

500 гривень

"Горпинками" называли и 100 рублей, и 500 гривен УНР. Последние - из-за портрета женщины, которая, как считают, олицетворяла молодую независимую Украину. Напечатаны в Берлине в 1918 году. Художник - Георгий Нарбут

Карбованцы, гривны и шаги - такие деньги выпускали украинские власти в революционные 1917-1920 годы. Сегодня их можно увидеть в постоянной экспозиции Национального музея истории Украины в Киеве.

Самой ценной считается первая украинская банкнота - 100 карбованцев, выпуск которой Центральная Рада одобрила 19 декабря 1917 года по старому стилю (1 января 1918 года по новому).

Украинские деньги в разное время печатали в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске (в то время Станиславове), Каменце-Подольском, а также в Варшаве и Берлине.

Украинская власть выпускала и мелкие бумажные деньги - марки, как это делали в последние годы Российской империи. На обратной стороне писали, что они "ходят наравне со звонкой монетой".

Шаги

Шаги выпустили в 1918 году. В одной гривне - 100 шагов, в одном карбованце - 200

В некоторых городах даже выпускали собственные деньги, поскольку не хватало мелких знаков.

Специалисты считают, что больше всего в то время люди ценили дореволюционные золотые и серебряные монеты. Это подтверждаюти найденные сокровища, спрятанные во время "монетного голода".

Блог историка: 1917 год. Как в Киеве встретили Февральскую революцию

Десять мифов об Украинской революции

В революционные годы на территории Украины продолжали расплачиваться деньгами Российской Империи и временного правительства - так называемыми "керенками", ходили также немецкие, австро-венгерские, румынские и польские деньги.

О деньгах революции ВВС Украины рассказали специалисты Национального музея истории Украины - заведующий отделом истории Украины ХХ века Александр Ищук и научные сотрудники сектора нумизматики Андрей Бойко-Гагарин и Елена Рoдионова.

Первые 100 карбованцев

100 карбованцев

На украинских деньгах революционного периода писалось, что они обеспечиваются всем государственным имуществом и ходят наравне с золотой монетой

Елена Рoдионова: В центре слева изображен тризуб с крестом. Эта символика принадлежала еще киевскому князю Владимиру Великому. Тризуб как герб официально утвердят через 54 дня после выпуска первого украинского кредитного билета. На следующих купюрах тризуб изображают без креста.

Справа изображен арбалет, который в XVII веке был гербом Киевского магистрата.

На обороте банкноты надписи на четырех языках: украинском, русском, польском и на идише. Таким образом, украинское правительство подчеркивало толерантность к национальным меньшинствам.

Автор эскизов - Георгий Нарбут, известный художник-график. Он обращается к украинским старопечатям и гравюрам, разрабатывает свой аутентичный шрифт. На этом денежном знаке использовано девять разновидностей шрифта.

Георгий Нарбут - автор наибольшего количества украинских денег того времени.

Из-за желтого цвета 100 рублей называли "яичницей".

Какие деньги ходили во время революции?

2 гривни - художник Василий Кричевский.

2 гривни УНР, разработанные Василием Кричевским. Напечатаны в Берлине в 1918 году

Александр Ищук: Каждая власть имела свою денежную систему. Царская Россия - золотые и бумажные рубли. Они оставались в обращении, когда уже была УНР. Были еще так называемые "керенки", деньги временного правительства, созданного в Петрограде после Февральской революции 1917-го.

Когда началась борьба за власть, те, кто занимал части территории, тоже имели свои денежные системы. Например, у деникинцев были свои рубли.

Свои деньги выпускали даже некоторые города на территории Украины - Житомир, Одесса, Елисаветград (ныне Кропивницкий - Ред.), Проскуров (Хмельницкий - Ред.), Бердичев, Золочев, Острог, поселок Новая Ушица и многие другие.

Деньги городов

Один из образцов разменных местных денег - собственная валюта поселка Новая Ушица в Хмельницкой области

Это был хаос. Почему так происходило? Во время Первой мировой войны, с 1914-го, люди начали копить деньги. И очевидно, не хватало разменных монет, поэтому начали выпускать деньги на местах.

Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика потом выпустила свои деньги.

В конце 1920-го большевики фактически уже овладели ситуацией в Украине, и с 1921 начинают ходить советские деньги, а деньги УНР, Украинского государства, в основном, запрещают.

Почему печатали марки вместо монет?

1000 і 2000 гривень

1000 и 2000 гривен - самые крупные номиналы. Их печатали во времена Гетманской державы в 1918 году в Берлине, художник Иван Мозалевский

Александр Іщук: Тогдашняя украинская власть не имела возможности чеканить монеты, поэтому была вынуждена их чем-то заменять - выпустила бумажные шаги.

У государства не было золотого запаса. Исследователи сходятся на том, что без золотого запаса очень трудно ввести надежную валюту. Украина столкнулась с этой проблемой в 1917-1920 годах.

Относительно марки, на которой есть надпись "ходит наравне с звонкой монетой", народ шутил так: "Раньше были деньги, теперь же марки, раньше были хорошие хлопцы, теперь одни шмаркли".

Представьте, на рынке вы расплачиваетесь не копейками, а этими марками - ветерок подул и все полетело. Кроме того, их подделывали, и было очень много подделок.

Какие деньги легче всего было подделывать?

25 карбованцев

25 и 50 карбованцев 1918 года называли "лопатками" из-за изображения крестьянина, который оперся на лопату Елена Рoдионова: Легче всего было сфальсифицировать деньги без водяных знаков. Их не имели восемь знаков: шаги, 100 карбованцев 1917 года, 25 и 50 карбованцев 1918 года..

25 карбованцев

Художник этих 25 и 50 карбованцев - Алексей Красовский

Андрей Бойко-Гагарин: Многие подделывали 100 карбованцев. Когда фальшивые деньги попадали в Государственную казну, их могли проштамповать. Еще один метод погашения - вырезали подпись казначея.

Среди марок подделывали 40 и 50 шагов, потому что это был самый крупный их номинал. В поддельных марках не такая краска, есть отклонения от рисунка, и самое интересное - другие зубцы на краях.

В условиях войны и дефицита было трудно найти оборудование - перфорированную машину, которая делает отверстия в бумаге, что позволяет разрывать листы на отдельные марки. Фальсификаторам такое оборудование было недоступно. Поэтому преступники имитировали зубцы, и если они неровные, марка скорее всего фальшивая.

Какое было наказание за подделку?

Андрей Бойко-Гагарин: На ​​кредитных билетах и ​​знаках государственной казны (гривнах и карбованцах - Ред.) есть надписи о наказаниях, которые отличаются между собой.

Предупреждают о наказании в виде тюрьмы или тяжелой тюрьмы, лишения прав и каторги. Какая разница между ними из документов не ясно. В общем, подделка наказывалась лишением свободы.

Каких денег того периода больше всего, а какие - самые редкие?

кредитный билет

Облигации 1918 года называли "аэропланами", так как купоны были с обеих сторон.

Андрей Бойко-Гагарин: Чаще всего встречаются 50 карбованцев 1918 года - так называемые лопатки, киевского и одесского выпуска.

Редкая марка в 30 шагов. Очень редкая - первая банкнота 100 карбованцев 1917-го года, а также 25 карбованцев 1919 года. Они часто бывают в плохом состоянии, потому что была некачественная печать и бумага.

Также редкие облигации казначейства, в которых сохранено больше отрезных купонов.

Как много украинских денег времен революции сохранилось?

5 гривень

Один из последних денежных знаков, выпущенных украинскими властями,- 5 гривен, напечатанные в Станиславове в 1919 году.

Александр Ищук: В советский период были статьи в уголовном кодексе, предусматривающие наказание за так называемую "антисоветскую пропаганду". Тризуб, который был почни на каждом денежном знаке, расценивался чекистами как антисоветская пропаганда.

Фактически, стимулировалось уничтожение этих материалов. Таким образом власть пыталась уничтожить память украинского народа о том, что он когда-то имел независимое государство с собственной денежной системой.

Как украинские деньги исчезли из обращения, когда пришла советская власть?

Елена Родионова: Когда советская власть пришла в Украину в июне 1919 года, деньги украинского государства еще ходили, но очень быстро их изъяли. Еще некоторое время ходили 25 и 50 карбованцев образца 1918 года, напечатанные по инициативе советской власти. А потом уже и их запретили.

Деньги периода революции 1917-1921 годов размещены в пределах постоянной выставки «Из истории денежного обращения в Украине" на втором этаже Национального музея истории Украины.

Все фото сделаны в НМИУ.

Источник ВВС