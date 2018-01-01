В Калифорнии легализовали употребление марихуаны

Можно иметь 28 граммов травы, а дома выращивать шесть растений

Калифорния стала крупнейшим штатом США, где разрешили употребление марихуаны без медицинских рецептов.

С 1 января 2018 года в Калифорнии люди старше 21 года могут иметь при себе 28 граммов этого наркотика или выращивать дома до шести кустов растения.

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Противники такого шага говорят, что закон может привести к увеличению числа случаев вождения автомобиля под действием наркотиков, а также распространению употребления травы среди молодежи.

Однако, бизнес уже видит перспективы развития отрасли на десятки миллиардов долларов.

Калифорнийцы проголосовали за предложение легализовать марихуану 14 месяцев назад. Голосование состоялось одновременно с президентскими выборами.

Медицинскую марихуану в Калифорнии уже давно разрешили употреблять по рецепту В 1996 году Калифорния стала первым штатом, где разрешили употребление марихуаны в медицинских целях. Сейчас объем черного рынка марихуаны здесь оценивается в около 5 млрд долларов. Легальные покупатели будут платить государственные и местные налоги, сумма которых оценивается в один млрд долларов ежегодно.

Употребление марихуаны будет запрещено в общественных местах, во время вождения автомобиля и в радиусе ближе 300 метров к школам.До недавнего времени употребление марихуаны без медицинских рецептов было разрешено в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Неваде и на Аляске. Отныне доступ к легальной марихуане получит почти каждый пятый американец.

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