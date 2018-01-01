Украинские националисты больше не чувствуют себя в Одессе, как дома

Известная своей одиозностью националистическая организация «Правый Сектор» не включила Одессу в перечень городов где уже 1 января должны были состоятся так называемые «бандеровские марши» – факельные шествия, посвященные очередной годовщине со дня рождения их идола Степана Бандеры.

Теперь это сомнительное действо, похожее на жуткое темное видение после весело проведенной светлой новогодней ночи, пройдет только в Киеве, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепре, Ровно, Херсоне, Кровом роге и Мелитополе. Нашу родную поликультурную и многонациональную Одессу-маму миновала чаша сия.

И уже одно это можно считать первой хорошей приметой наступившего года.