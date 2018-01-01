Первый пожар в новом году в Одессе случился уже рано утром 1 января

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в квартире на улице Разумовского поступил в 7 часов 10 минут.

Пожарное подразделение прибыло на место уже буквально через пять минут. Однако незамедлительно приступить к борьбе с огнем пожарным не удалось. Дело в том, что окна квартиры, где находился очаг возгорания, были закрыты решетками, а дверь была бронированной. Поэтому вначале пожарным пришлось выбивать двери.

Пожар был ликвидирован почти мгновенно. Ведь площадь возгорания к моменту попадания пожарных в квартиру составила всего три квадратных метра.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.