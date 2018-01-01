Смерть на дороге в Новогоднюю ночь

Трагедия произошла в центре города в самый канун Нового Года.

Около 23 часов, когда большинство одесситов уже активно «провожали старый год», на Ришельевской автомобиль «ВАЗ» сбил пешехода. От полученных травм пострадавший тридцати четырех летний мужчина скончался на месте.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Однако благодаря показаниям очевидцев и оперативным действиям полиции совершивший наезд автомобиль был установлен.

Проводятся следственные действия.

Еще один пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Суворовском районе.

В самом начале наступившего года улице Генерала Бочарова автомобиль «Dacia» совершил наезд мужчину. Который с черепно-мозговой травмой и переломом бедра был госпитализирован.

По словам водителя, его ослепил дальний свет движущегося навстречу автомобиля и он просто не увидел пешехода.

Однако, принимая во внимание, что наезд произошел на пешеходном переходе, избежать ответственности водителю, очевидно, все же не удастся.