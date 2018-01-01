Сколько стоит новогодний стол

Вот он, уже совсем близко – главный праздник года, и мы готовимся к нему морально и материально. И хотя последнее время организовать себе хорошее настроение достаточно сложно, мы как-нибудь с этим справимся. Посмотрим же, как обстоят дела с материальной составляющей.

Конечно, у каждой хозяйки свой план, в зависимости от запросов и семейных возможностей, но мы не будем обсуждать крайние варианты, оставив рябчиков и ананасы в мартини материальным небожителям, а картошку, огурцы и водку представителям наименее прихотливой части населения.

Какие бы финансовые бури не сотрясали страну, хорошая хозяйка расстарается, чтобы новогодние блюда радовали глаз своим разнообразием, тем более, по народным приметам, как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Во сколько же может обойтись новогоднее пиршество среднему, не склонному к особым изыскам гражданину?

Начнем с основного, горячего блюда – курицы или утки, запеченных в духовке с яблоками или айвой (а можно и без них, ведь не в фруктах суть). Тушка той самой фермерской курицы, которая еще не окончательно потеряла вкус мяса по примеру бройлерной, потянет на 180-200-250 грн. Утка, если вы заранее побеспокоитесь ее приобрести, будет стоить поменьше – 100-130грн.

На обязательный для новогодних столов холодец придется потратить 120-150 грн. Фаршировать рыбу решится, конечно, не каждый, это целое священнодействие. В данном случае можно обойтись жареной, протушить ее в томате или приготовить, скажем, судак по-польски, который смотрится на столе красиво, а делается довольно просто. И это еще 70-120грн.

Кстати о рыбе. Баночка филе сельди обойдется в 30-45грн., шпротов – от 35грн.

Приступаем к салатам. Рассмотрим самые простые. Учитывая стоимость зеленого горошка (от 18грн.), сладкой кукурузы (от 25грн.), майонеза (15-36грн.), крабовых палочек (17-25грн.), соленых огурцов, колбасы или мяса, картошки и прочих фруктов-овощей-зелени, остановимся на цифре 120грн.

Маринованные грибочки, маслины, огурчики, помидоры по самым скромным подсчетам обойдутся в 170. На мясную и сырную нарезку добавим еще 100 грн.

Одна бутылка шампанского (предположим, что ее хватит на всю ночь) «потянет» от 80 грн. и– до заоблачных высот. Бутылка более или менее приличного вина стоит 45 грн., хотя правильнее рассчитывать на 60-100грн. Коньяк – от 95 грн. и выше, водка – от 60грн. и выше.

«Сладкий стол» когда-то был для людей среднего достатка выходом из положения – купить тортик и бутылку вина, чтобы угостить коллег на работе, считалось наиболее выгодным вариантом, что называется, «дешево и сердито». Сегодня, как это не парадоксально, на сладкие блюда приходится немалая доля расходов в общей калькуляции праздничного стола. Сложно оценить стоимость торта собственного приготовления, тут у каждого свои рецепты и секреты, но с наибольшей степенью вероятности можно предположить, что меньше 100грн. на торт нормального веса и приличного качества не уйдет.

Достаточно привлекательные на вид торты в витринах магазинов демонстрируют серьезный разброс цен. За 60-75грн. вы можете приобрести тортик весьма небольшого веса, так что тут лучше рассчитывать все же на траты в районе 150грн., и это довольно скромное предложение.

Еще более дорогое удовольствие – конфеты. Счет начинается от 95-100 гривен за килограмм, и уносится вверх по экспоненте. Предположим, что вы набрали ассорти из разных конфет на 100грн. и на этом остановимся.

Если же вы захотели поставить на стол конфеты в коробках, то и тут для вас ограничений нет. Современные прилавки предлагают приятное глазу разнообразие – если при этом не замечать ценников. Думается, что коробка конфет стоимостью, скажем, 35 грн., не сможет удовлетворить домочадцев ни количеством, ни качеством, поэтому остановимся на цене 60грн.

Апельсины-мандарины на новогоднем столе обязательны, но в нынешнем году это, пожалуй, самая небольшая часть расходов. Цена на цитрусовые разного сорта и вида колеблется от 25-45 грн. за кг. В принципе недорого обойдутся и бананы, яблоки, груши. И эта статья расходов составит примерно 100-150грн.

Итак, на новогодний стол небогатого, но достаточного респектабельного вида, по самым скромным подсчетам придется потратить около 2000 гривен. Если пересчитывать сумму на пенсии и зарплаты –деньги немаленькие. А если на евро – совсем смешные. Увы, по части доходов нам до европейцев еще очень-очень далеко. Но будем надеяться на лучшее.

С Новым годом вас!