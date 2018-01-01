А вы уже проверили свою елочку на «легальность»?

Конечно, многие, кто устанавливает елочку у себя дома, давно предпочитают искусственную: достал, собрал, украсил, полюбовался, потом спрятал до следующего Нового года. Но другие по-прежнему убеждены, что елка должна быть живой, то есть, настоящей, и в Новый год в доме должен разноситься запах хвои.

И если вы таки решили приобрести живое дерево на елочных базарах, то неплохо бы позаботиться и о том, чтобы зеленая красавица, которую вы принесете в дом, была экологически безвредной и «легальной», то есть, на ее сруб было получено разрешение.

Сделать это теперь очень несложно. Легальность приобретаемого дерева можно проверить с помощью мобильного приложения «Ялинка» от Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

С целью проверки легальности происхождения новогодней красавицы государственное предприятие «Лесной инновационно-аналитический центр» Государственного агентства лесных ресурсов разработало программное обеспечение для Android, с помощью которого каждый сможет ознакомиться с происхождением выбранной елки прямо на точке продажи.

Легальность елки программа проверяет по номеру на этикетке дерева. Если выбранная вами елочка продается легально, то номер на ее этикетке внесен в единую систему электронного учета древесины, и после того, как пользователь введет этот код, приложение определит, есть ли он в системе.

Ну а если вы не пользуетесь смартфоном, то выяснить, насколько у вас «правильная» елочка, вы сможете, зайдя на сайт Государственного агентства лесных ресурсов по адресу: http://www.ukrforest.com/

Кстати, как сообщили в ГУ НП в Одесской области, сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на предотвращение незаконной вырубки леса и установления личностей, занимающихся неправомерной продажей хвойных деревьев.

Они совместно с представителями лесных хозяйств, военнослужащих Национальной гвардии Украины и общественности проводят отработку рынков, мест торговли, расположенных в жилых домах и других местах.

За нарушение требований действующего законодательства согласно ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – от семи до двенадцати.

Правоохранители призывают граждан покупать елки только в специально отведенных для этого местах и проверять наличие документов, подтверждающих законную вырубку деревьев.