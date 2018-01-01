Встречаем год Желтой Земляной Собаки

По китайскому календарю наступает год Желтой Земляной Собаки. До него осталось всего ничего, и астрологи усиленно дают самые разнообразные советы, как встретить его «правильно», то есть так, чтобы он сложился удачно во всех отношениях для вас и ваших родных и близких. Конечно, у каждого есть собственное понятие «правильной» встречи Нового года, свои традиции и «наработки». Между тем, что же нам советуют в этом смысле астрологи и знатоки правил фэншуя?

Как украшаем квартиру?

Первое, на что стоит обратить внимание при подготовке к Новому году, – само помещение. Согласно китайскому учению, если правильно расположить предметы в комнате, можно сосредоточить положительную энергию Вселенной, которая поможет жителям квартиры весь год быть «на коне».

В первую очередь подумаем о расположении елки. Зеленую красавицу надо устанавливать в зависимости от того, что хочется прокачать в следующем году: семейное благополучие, деньги, здоровье и тому подобное.

Нарисуйте комнату на листочке и отметьте, где и какие стороны света: южная, западная, северная, восточная. А дальше следуйте инструкции:

* Если вас больше всего интересует карьерный рост, следует обратить внимание на северную часть.

* Северо-восточная часть квартиры улучшает умственную деятельность, поможет приобрести мудрость в новом году.

* Восточный сектор – взаимопонимание в семье.

* Южно-восточная часть комнаты отвечает за состояние семьи. Поэтому если вам не хватает денег, разместите елку именно там.

* За славу и признание отвечает южная сторона.

* Юго-западный сектор поможет наладить отношения в браке.

* Запад отвечает за пополнение семьи новыми членами.

* Северо-западная часть помещения – для ценителей путешествий.

* За здоровье всегда отвечает центр дома.

Определитесь, что будет в приоритете для вас в следующем году, и расположите именно в той части помещения елочку.

На первом месте среди украшений жилища стоят, конечно же, вещи и предметы, представляющие ценность для семьи. Это могут быть: старые портреты и фотографии; письма и поздравительные открытки от родственников; милые сердцу вещицы, например, рамки с фото, шкатулки, обереги, амулеты; ювелирные украшения; бытовые предметы. Обозначенными вещами нужно обязательно украсить интерьер дома.

Китайцы также советуют расставить в доме фигурки животного-покровителя Нового года – 2018. Поскольку собака считается очень семейным животным, то в квартире должно быть максимально уютно.

С кем и где встречаем?

Отмечать новогодний праздник лучше всего в кругу близких людей. Хорошо, если за новогодним столом соберется вся семья. Можно пригласить и самых близких друзей. Встречать год Собаки нужно без особых «пышностей», лучше, если обстановка будет не торжественной, а больше домашней и уютной. Категорически не допускается разгульное и фривольное поведение, громкие песнопения, танцы «до упада», пребывание в состоянии сильного алкогольного опьянения. Старайтесь употреблять слабоалкогольные напитки. Если же вы предпочитаете крепкие спиртные напитки, соблюдайте «свою» меру, контролируя степень охмеления.

Встречать новый 2018 год рекомендуется дома. Традиционные рестораны, кафетерии, сауны, теплоходы, шумные ночные клубы и другие увеселительные заведения не подходят для встречи года Собаки.

В чем встречаем?

Для начала следует определиться с цветовой гаммой, которая должна быть строго выдержана. Лучше всего подобрать наряд из одного или двух основных цветов, а также одного вспомогательного оттенка. Допустимо и смешение цветов, главное – чтобы наряд не был аляповатым и безвкусным.

Традиционными цветами 2018 года являются: желтый; песочный; оливковый; золотистый; коричневый; кофейный; охра; хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный: эти цвета являются для Собаки нейтральными. Их тоже можно иметь в виду при выборе новогоднего наряда. Но лучше, конечно, отдать предпочтение традиционным цветам и приближенным к ним оттенкам. Еще одна особенность цветового решения для одежды к Новому году 2018 заключается в том, что цвета выбранной одежды обязаны быть не слишком яркими, а мягкими, приглушенными, пастельными. Новогодний наряд не должен быть вульгарным. Никаких глубоких декольте, высоких разрезов и полупрозрачных «откровенных» тканей Собака не терпит. Ведь одними из ее основных качеств являются сдержанность и целомудрие.

Это не значит, что четвероногая хозяйка года не любит красивые вещи. Любит, еще как! Только это больше проявляется в изысканности, изяществе и утонченности стиля. Вы можете выбрать «пикантный» наряд с изюминкой, но никак не откровенный и пошлый.

Украшения к наряду также следует выбирать скромные. Никаких изделий с бриллиантами! Помпезности и откровенной вычурности Собака не приемлет. Можно остановить выбор на изящных ювелирных изделиях, удачно подобранных к стилю одежды. Указанное негласное правило не распространяется только на фамильные ценности. Если вы имеете подобные украшения, обязательно наденьте их в новогоднюю ночь.

Отлично, если ваш наряд будет декорирован различными меховыми элементами. Например, манжеты, воротник и подол одежды можно окантовать меховыми полосками. В качестве дополнительных аксессуаров, которые подчеркнут изысканность стиля, к наряду можно подобрать муфту, перчатки, накидку, шаль, платок, пояс (ремень).

Что готовим и как украшаем стол?

Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во всяком случае, она не является гурманом и не интересуется деликатесами, новогодние блюда должны быть самыми обычными. Конечно, украсить их зеленью, овощами и фруктами можно и даже нужно, но наличие каких-либо дорогостоящих гастрономических изысков будет излишним. Еще один совет, который относится ко всем блюдам, кроме десертов: готовьте как можно большее количество мясных блюд. Ведь собаки без ума от этого продукта.

На столе обязаны присутствовать различные мясные и колбасные нарезки. Не забудьте о сале с прослойками мяса, говяжьем сердце и языке. Во-вторых, приготовьте незатейливые салаты, к примеру, оливье, мимозу или сельдь под шубой. Отличным вариантом холодной закуски станет заливное мясо. Еще можно приготовить мясные или рыбные рулеты, канапе с кусочками ветчины и оливками.

Смело выставляйте на праздничный стол традиционные десерты – пряники, конфеты, печенье, торты, пирожные и фруктовые салаты. Если у вас найдется свободное время, самостоятельно приготовьте пряники, печенье или другие сладости в виде фигурок собаки. Это поможет наладить контакт с покровительницей года.

Основным украшением новогоднего стола должно быть, конечно же, лакомство для покровительницы. Что любят собаки? Правильно, косточки, мясо, потроха. Эти продукты нужно поместить в красивую мисочку, которая имеет традиционный цвет года, и водрузить на самое почетное место – в центр стола. Этим вы приручите хозяйку года и тем самым расположите ее к себе. В результате весь год будет удачным.

Очень стильно будут смотреться фигурки собачек и щенков, изготовленные собственноручно. Для этого можно использовать ткань, дерево, пенопласт, картон, цветную бумагу, пластилин. Проявите фантазию, Собака поощряет находчивость и смекалку. Изготовленные фигурки расставьте между тарелок. Также своими руками можно смастерить миниатюрный домик-будочку для четвероногой покровительницы и поставить его рядом с мисочкой с угощениями.

Что дарим родным, близким и друзьям?

Выбирать презенты необходимо с оглядкой на особенности, присущие животному-«правителю» года. Важно учитывать его характер, повадки и привычки. Характер Желтой Собаки таков, что она вполне может довольствоваться тем, что есть. Но на самом деле она и не против того, чтобы ее побаловали, показали, как о ней заботятся. В этом смысле не годятся быть подарком мелочи типа платков, галстуков, носков или плавок – все это обновляется в обычной жизни, вне праздничных хлопот.

К примеру, каждый родитель знает, о чем мечтает их ребенок, о чем он попросил Деда Мороза. Самые находчивые папы и мамы могут предложить своим детям нарядить маленькую елочку, на которую на ниточках развесить пожелания тех или иных подарков. Так, распространенным вариантом для подарка детям стала мягкая плюшевая игрушка. В этом году на «ура» идут игрушки собак любых пород. А вот подаренные игрушечные кошки хозяйке года могут не понравиться! Кстати, все «кошачеподобное» в этот Новый год лучше не дарить – ни детям, ни подросткам, ни взрослым.

Что касается подарков, то здесь вы можете проявить и фантазию, и не забывать о «нужности» подарка тому, кому его собираетесь дарить. Но следует помнить и об ограничениях. К примеру, цепочки в год Желтой Собаки не стоит никому дарить, они символизирует ограничение свободы. По этой же причине нельзя в этот новогодний праздник дарить пояса. Ни женщинам, ни мужчинам не рекомендуется дарить часы.

Не следует в этот Новый год дарить обручальное колечко. Для этого есть любой другой день года.

Для жены нужно выбрать особый подарок, ведь женщина, как и ребенок, ожидает сказки, чуда. Но не следует дарить посуду, предметы домашнего быта, например картины, светильники и прочее. То есть, дарить надо то, что будет принадлежать лично ей.

А вот при выборе подарка коллегам и начальнику лучше в этом году избежать канцелярских принадлежностей.