2018. Год больших перемен

Как всегда, в преддверии Нового года мы полны надежды на то, что наша жизнь переменится к лучшему и всех нас наконец-то ожидает заслуженное благоденствие и процветание. И это правильно, потому что праздник – есть праздник, и нельзя его омрачать жалобами и унынием.

Но так ли это? И какие подарки приготовил для нас очередной год начала века? Своим видением того, как будут развиваться основные события предстоящего года, поделилась астролог-психотерапевт Надежда Кологривова.

Для нас…

Что же, прежде всего хочу отметить, что год Желтой Собаки, который мы ожидаем с таким нетерпением, справедливо рассчитывая на ее преданность, верность, отличную службу, защиту от невзгод и так далее, и тому подобное – здесь каждый может продолжить ряд для себя сам – по Восточному календарю наступает 16 февраля 2018 года. А мы пока давайте сосредоточимся на самых главных вехах течения этого непростого, но такого важного для многих из нас года.

Итак, главный герой этого года – Сатурн, планета суровая, но справедливая, конструктор и создатель границ и ограничений во времени и пространстве, строгий учитель, воздающий почести тем, кто стойко переносит невзгоды и продолжает упорно трудиться. Так и в нынешнем году, Сатурн станет благоденствием для тех, кто претерпел страдания в предыдущие годы, за прошедшие лет тридцать. Сатурн входит в свой знак, которым он управляет, Козерог, уже 20 декабря 2017 года, этот день практически совпадает с днем Зимнего солнцестояния, что очень важно и с символической, и с календарной точки зрения. В мае 2018 произойдет еще одно важное событие года, но мы поговорим о нем позже. А пока, начиная с 20 декабря 2017 года на небесном поле правят бал несколько планет, которые соединяются друг с другом в знаке Козерога. Это – упомянутый уже Сатурн в знаке своего управления, что дает ему огромную силу. Рядом с ним выстраиваются – Солнце, Меркурий (в Козероге с 11 января 2018 г.), Венера, Черная Луна, уже давно там находится высшая планета Плутон. Эти планеты составят соединение 9– 11 января 2018 года, как раз накануне затмения, что во много раз увеличивает силу их содружества. То есть, уже сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что предстоящий январь 2018 года несет в себе тенденции к мощным внутренним обновлениям, подготавливая весенний взрыв 2018 года. С 17 марта 2018 г. входит в Козерог и воинственная планета Марс.

При этом придется добавить, что и ночь с 31декабря на 1января предстоит по своим воздействиям нелегкая. Мой совет – держать себя в руках, не переедать, ограничиваться в употреблении алкоголя и проявления эмоций. Аккуратнее с огнеопасными предметами и веществами. Хороши интеллектуальные и настольные игры. Что же, как мы помним, Сатурн уже находится в знаке своего управления, Козероге, а он любитель ограничений. Сатурн будет сильно воздействовать на энергии нынешнего года и принесет медленное восхождение и процветание тем, кто претерпел ограничения в предыдущий период времени, заложит основы успеха для тех, кто не боится труда и упорно двигается к своей цели.

Теперь заглянем в весну 2018 года. В мае 2018 года произойдет еще одно астрологическое событие – вхождение мощной планеты Уран в знак Тельца. Особенно это важно для тех, кто родился в конце апреля – начале мая. Год может принести им, при хорошем расположении Урана в личном гороскопе, удачу в любви и финансах. Также я посоветовала бы обратить внимание на свое здоровье, особенно состояние почек.

Вообще, этот год отмечен беспокойствами в финансовой, банковской сфере. Мне часто задают вопрос о том, как относиться украинцам к биткоинам? Стоит ли вкладывать средства в эту валюту? Нет, не стоит. С успехом на бирже можно играть за границей, там этот процесс более или менее находится в законодательных рамках. Но среднестатистическому украинцу я бы посоветовала не рисковать.

Еще одна проблема – кредиты. Давление на тех, кто оказался в кредитных сетях, будет очень жестким, тут вступят в силу коллекторы, банки будут стремиться закрыть вопрос всеми доступными им средствами.

Для страны

Конечно, наша с вами жизнь зависит от того, что происходит во внешней среде. Если вы помните, нам в 2017 году пророчили перемены. Так вот, в 2018 году мы их почувствуем в полной мере. Для того чтобы понять, какие процессы могут происходить при определенных положениях планет, давайте рассмотрим ретроспективные события. В предыдущий раз Сатурн входил в знак Козерога в 1988 году и этот год, по сути, был переломным для страны. Взрывная, непредсказуемая планета Уран вошла в знак Тельца в последний раз в 1934 году. В Германии состоялась акция, которую потом назвали «Ночь длинных ножей», и она окончательно утвердила власть Адольфа Гитлера.

Гороскоп Украины от 24 августа 1991 года сам по себе не слишком удачен, а Сатурн в 2018 и в 2019 годах будет проходить по чувствительным точкам страны, отвечающим за ее жизнь и процветание. Так что еще раз можно констатировать – перемены наступят. В этот период времени Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества не слишком привлекательно. А тем временем Уран начнет подбираться к сектору гороскопа, отвечающего за территорию страны. До 24 августа 2018 года события будут тем или иным способом сдерживаться, очередного майдана не произойдет. При этом у наших ближайших соседей возможны вооруженные конфликты.

Вторая половина года, после 24 августа, для Украины особенно любопытна по результатам. Реформы вступают в свои права, и остаются надолго. Могут быть законодательно, в бумагах, документах и на картах, закреплены изменения границ страны. Могут быть ратифицированы документы, определяющие новый юридический статус зоны АТО в Украине. Страна будет вооружаться, но при этом военные действия станут менее интенсивными. Со второй половины года также значительно возрастает угроза целостности власти нынешнего руководителя страны.

Так, я рассмотрела гороскоп человека, который имеет ту же дату рождения, что и наш нынешний Президент. Что же, гороскоп можно без преувеличения назвать трудным. Такому человеку астролог посоветовал бы обратить пристальное внимание на состояние здоровья. Если такой человек является руководителем предприятия, то есть большая вероятность того, что он может его потерять. Угроза потери власти прослеживается к концу августа или после него. Однако надо отметить, что отобрать власть у такого человека не так-то просто. Но и при благополучном исходе сложившейся ситуации обсуждаемый период запомнится такому человеку, как самый неблагоприятный за последние тридцать лет.

На экономический прессинг, рост цен, финансовый кризис народ страны будет реагировать забастовками более интенсивными, чем в 2017 году, особенно накалится ситуация в мае. Однако все эти взрывы и волнения закончатся ничем.

Напомним, что в 2018 году пройдет пять затмений, 31 января, 15 февраля, затем еще три затмения в июле-августе (13 июля, 27 июля и 11 августа). Эти периоды охарактеризуются повышенным травматизмом на автотранспорте и авиаперевозках. Начинать новые дела не рекомендуется, единственный благоприятный период – июнь месяц. Для поездок в дальнее зарубежье более или менее благоприятен небольшой отрезок времени с 20 февраля до 20 марта, но лучше, при возможности, отложить вояжи на следующий год.

Для Одессы…

У Одессы изначально счастливый гороскоп. Глобальные катастрофы в большинстве своем обходят город стороной. Поэтому сразу могу сказать, что никаких особенных катаклизмов, слухи о которых последнее время распространяются так упорно, не состоится. Одессу не накроет разбушевавшееся море и не разрушат землетрясения. Да, могут быть опасные оползневые ситуации, локализованные в отдельных местах, но это проблема для Одессы не новая. Могут быть перебои в электроснабжении, но это, увы, тоже нам знакомо.

Следующий вопрос, который всех волнует – будет ли в Одессе смена власти? Что же, недовольства в городе много, но большая часть протестных настроений подготовлена профессионалам и проведена ими же. В результате нынешний мэр останется на своем месте.

Мы видим, что лицо города меняется, и оно будет меняться и дальше. Много новостроек, улицы приводятся в порядок, облагораживаются. Можно ожидать для Одессы появление новых гидропарков, бассейнов, спортивных комплексов. Сюда могут прийти солидные инвестиции, хотя некоторые партнеры, особенно из дальнего зарубежья, подведут и неожиданно откажутся от своих предложений.

Одесса может ожидать открытия новых консульств. Благоприятно время для проведения фестивалей, выставок, различного рода встреч представителей искусства.

Интенсивно ремонтируются дороги, и это тоже благотворно отразится на внешнем виде города и области. И еще один всегда важный для нашего края вопрос – об урожае. Что же, Сатурн обещает нам хороший урожай, вопрос в том, останется ли он в стране, скорее всего – нет.

Будет ли тяжело одесситам? Да, конечно, таковы реалии года. Но они умудряются остаться на плаву до лучших времен, чему поможет оптимизм, жизненная стойкость и уникальное чувство юмора одесситов.

Горожане спокойно работают, без конфликтов и столкновений.

Для каждого знака зодиака…

Напомню, что гороскопы для знаков зодиака носят общий характер, однако и такие прогнозы бывают довольно информативными.

Овен

Для этого огненного, активного знака год будет запоминающимся. Овну лучше объединить свои старания с другими людьми, так как индивидуальные усилия не принесут ему больших успехов. Тут стоит добавить, что если представитель этого знака упал, но смог встать и, сцепив зубы, пойти дальше, то его награда в конце года будет мощной. Овну надо стремиться к дисциплине и самоорганизации. Да, для него это трудно, но кто обещал легкий год Овну при торжестве Сатурна?

Телец

Для Тельцов год смешанный, достаточно в нем будет и трудного, и удачного. Удача ожидает в личных отношениях, сулит выигрыши, неплохой источник финансирования. С другой стороны, Уран требует обновления, прежде всего внутреннего. И упорного труда, что Телец не всегда любит. Что же, никуда не денешься, Тельца вытолкнет из зоны комфорта и сделано это будет самым бесцеремонным образом. Если Телец найдет в себе мужество и силу принять новые правила игры, все у него будет благополучно. В этом году Тельцам хорошо начинать новое предприятие, случай поможет ему утвердиться в своем начинании.

Близнецы

Концентрация усилий не очень легка для этого гибкого, воздушного знака. Близнецы не любят слишком сосредотачиваться на чем-то одном. Но они столкнутся с доминантой тяжеловеса Сатурна, и им придется подчиниться его воле. Они могут почувствовать себя как будто в оковах. Ничего не поделаешь. Лучше заняться самосовершенствованием, изучать языки, много писать – от научных статей до аналитических статей и веселых рассказов. Но помнить, что в этом году со словом надо быть поосторожнее – потому что это год, когда сказанное вами может сбыться.

Рак

Немного депрессивное настроение и эмоциональная неуравновешенность характерна для Раков в этом году. Но в действительности все обстоит не так уж плохо, как они себе надумали. Семьи сохранятся, финансы не подведут, личная жизнь и профессиональная деятельность будут протекать благополучно. Разве что появится странное ощущение, что хотя все вокруг хорошо, чего-то все же не хватает. И это может подвигнуть Раков на спонтанное решение. Не поддавайтесь эмоциям, не делайте первое, что придет в голову, не уходите со старого места работы, не уезжайте оттуда, где вы сейчас живете, не рвите старые связи. Подождите, пока появятся лучшие предложения и новые возможности. И не унывайте – все у вас будет хорошо.

Лев

Для этого благородного знака предстоящий год может стать воплощением всего, к чему он стремится. Но при одном условии – не надо привязываться к тому, что вы в данный момент задумали. Иначе говоря – хорошо то, что получится, а об ином и жалеть нечего. Львам стоит обратить внимание на свое здоровье, особенно на состояние сердечно-сосудистой системы.

Дева

Вот когда восторжествуют черты характера, присущие Деве – холодная логика, тщательная, неторопливая работа, надежда на успех только с точки зрения строго рассчитанной позиции. Последовательность и умение добиться своего, шаг за шагом приведет Дев к заслуженному успеху и наградам. Однако стоит последить за своим питанием, возможны некоторые сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Девам полезно поделиться своими финансовыми достижениями, временем, вниманием с теми, кто в этом нуждается. Это будет с их стороны пожертвованием, которое укрепит их позиции.

Весы

Очень интересный год. Это знак воздуха и ему трудно жить в условиях доминирования земных стихий. Придется терпеть, еще раз терпеть и трудиться. Основная тема года для Весов – не спешить. Все, что вы собираетесь сделать в первой половине года, отложите на вторую. Тогда ситуация станет для вас более ясной, а выбор более осознанным. И все же перемен Весам в нынешнем году не избежать.

Скорпион

Многие астрологи считают, что предстоящий год для Скорпионов будет очень удачным. Я бы с ними не согласилась. Да, возможности огромные, но опасность переоценки собственной значимости и шансов на успех тоже немаленькая. Важно для Скорпионов в этом году расстаться со своими обидами, не думать о мщении, направить свои усилия и энергию в позитивное русло. Новые инициативы в профессиональной сфере приветствуются, но не беритесь за неподъемные дела. Стоит обратить внимание на здоровье, особенно это касается сосудистых заболеваний, желез внутренней секреции.

Стрелец

Для Стрельца год ни плохой, ни хороший. Он – преддверие будущих успехов и свершений, к которым Стрелец будет иметь возможность подготовиться. Этому знаку станет значительно легче жить в 2018, по сравнению с 2017 годом, он как будто вздохнет полной грудью. Однако не надо тратить время на перемены, они еще ждут впереди. Лучше остаться там, где вы сейчас находитесь, на старой работе. В личной жизни тоже не стоит инициировать перемен. Можно отправиться в путешествие, но лучше, если оно будет не слишком далеким и продолжительным.

Козерог

Несмотря ни на что, этот год обещает быть удачным. Да, придется столкнуться с соблазнами, и придется их преодолеть. Это трудно, но на Востоке считается, что искушения позволяют нам узнать себя и поработать над собой. Козерогам рекомендуется в этом году уделять особое внимание старшему поколению, родителям, дедушкам, бабушкам, навещать других престарелых родственников, помогать им. Сатурн может стать величайшим благодетелем, однако он любит самодисциплину и труд. Следите за тем, чтобы не проявлялись такие неприятные черты Козерогов, как строптивость, диктаторство, чрезмерная расчетливость. Будьте справедливы и в меру инициативны, и все у вас получится.

Водолей

Серьезные перемены в судьбе, да и не может быть иначе, когда Уран переходит в новый знак. Трудные времена. Лучше не отправляться в дальние поездки, особенно на авиатранспорте. Есть опасность при операциях, особенно если дни рождений поблизости от дней затмений. Такие операции лучше отложить, если они не ургентного характера. Вообще, девиз года для Водолеев – ни на чем особенно не наставить. Плывите по течению, и вы уплывете от всех невзгод.

Рыбы

Это год серьезных искушений. Избегайте всего, что может вас излишне привязать к себе. Будьте осторожны с употреблением алкоголя и категорически от него откажитесь, когда собираетесь садиться за руль. Не стоит надеяться на выигрыши, игра только разорит вас. От Рыб в этом году требуется максимальная сосредоточенность, внимание к деталям, осторожность. Не ждите, что дела будут решаться сами по себе, проявляйте активность в их продвижении. Рыбам в этом году стоит стремиться к завершению тех дел, которые они давно начали.