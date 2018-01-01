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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Вместе с зимой пришел и час аварийно-ремонтных работ

Категория: Новости / Статьи


Вместе с зимой пришел и час аварийно-ремонтных работ

Именно аварийно-восстановительными работами оператор колл-центра Одесского облэнерго объяснила недавнее отключение электричества в Приморском районе. Хотя за неделю до того отсутствие света в домах энергетики объясняли тем же. И в тот день в районе не работали банки, светофоры, а также лифты в домах. А в холодильниках пропадала провизия, уже заготовленная к Новому году. У нас почему-то любят без конца раскапывать улицы и дворы под предлогом поиска неисправности электроосвещения. Но скорее всего это можно назвать обыкновенным безобразием. В эпоху открытости Одесское облэнерго почему-то скрывает имя своего бенефициара, ссылаясь на коммерческую тайну. Эксперты говорят, что хозяином Одесского облэнерго является российский олигарх Григоришин. И управляет он своей компанией откуда-то из оффшоров. Поэтому вполне возможно, что до него не доходят слова возмущения периодическими отключениями света, хотя тариф возрос до небес. Но согласно украинской поговорке, когда сойдет снег, сразу станет видно, где и чем кто наследил.



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