В Новогоднюю ночь одесские полицейские получили почти полторы тысячи срочных «приглашений»

По информации пресс-службы ведомства, патрульные полицейские города выезжали по вызовам 1432 раза.

В числе причин вызовов стали сто сорок два случая нарушения общественного порядка и почти сотня случаев проявлений чувств в ходе семейных ссор.

Кроме того, в ходе новогодних праздников полицейские выявили сорок два случая «пьяной езды»и были вынуждены оформлять двадцать девять ДТП, в которых пострадали двенадцать человек.

Так же ,по словам пресс-секретаря Патрульной полиции Аллы Марченко, «…имели место несколько случаев мелких краж в торговой сети и проявления обострений психических заболеваний!»