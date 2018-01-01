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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Новогоднюю ночь одесские полицейские получили почти полторы тысячи срочных «приглашений»

Категория: Новости


В Новогоднюю ночь одесские полицейские получили почти полторы тысячи срочных «приглашений»

По информации пресс-службы ведомства, патрульные полицейские города выезжали по вызовам 1432 раза.

В числе причин вызовов стали сто сорок два случая нарушения общественного порядка и почти сотня случаев проявлений чувств в ходе семейных ссор.

Кроме того, в ходе новогодних праздников полицейские выявили  сорок два случая «пьяной езды»и были вынуждены оформлять двадцать девять ДТП, в которых пострадали двенадцать человек.

Так же ,по словам пресс-секретаря Патрульной полиции Аллы Марченко, «…имели место несколько случаев мелких краж в торговой сети и проявления обострений психических заболеваний!»

 



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