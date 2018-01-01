Полиция задержала грабителей

Ночью в Одессе на проспекте Небесной сотни, четверо злоумышленников увидели неизвестного им человека и решили завладеть его имуществом.

Подельники нанесли своей жертве несколько ударов по голове и туловищу и пострадавший упал на землю. Правонарушители вырвали из рук своей жертвы сумку с телефоном и другим имуществом, а затем скрылись с места происшествия.

Пострадавший одессит обратился в полицию. Работники криминальной полиции Киевского отдела полиции установили и задержали злоумышленников. Ими оказались 28-летний житель Саратского района и его 20-летние приятели.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые арестованы. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.