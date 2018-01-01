 
Информация к новости
  • Просмотров: 72
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Водитель на угнанном авто устроил ДТП

Категория: Новости

Водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на ул. Добровольского, передвигался на угнанном авто Mitsubishi Pajero. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Когда правонарушителя доставили в отделение полиции, выяснилось, что автомобиль на самом деле принадлежит одесситу, у которого злоумышленник работал водителем. Накануне хозяин Mitsubishi поручил  поставить машину в гараж и не трогать ее до 3 января, но выпивший водитель проник в гараж и забрал машину, чтобы покататься.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 