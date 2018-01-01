 
Информация к новости
  • Просмотров: 49
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

После Нового года любители анонимных «минирований» взялись за полицию

Категория: Новости

После Нового года любители анонимных «минирований» отдыхали недолго. Уже вечером 2 января поступили два анонимных звонка о взрывном устройстве в управлении Нацполиции Одесской области на ул. Еврейской. 14.
Для достоверности информации анонимные звонки поступили сразу в два райотдела полиции - Суворовский и Шевченковский. На место предполагаемого

минирования - во двор на ул. Еврейской, были направлены взрывотехники и кинологи. 
По информации, бомба находилась в мусорном контейнере. Разумеется, тщательная проверка результатов не дала. Шутка «минеров» удалась.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 