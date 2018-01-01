После Нового года любители анонимных «минирований» взялись за полицию

После Нового года любители анонимных «минирований» отдыхали недолго. Уже вечером 2 января поступили два анонимных звонка о взрывном устройстве в управлении Нацполиции Одесской области на ул. Еврейской. 14.

Для достоверности информации анонимные звонки поступили сразу в два райотдела полиции - Суворовский и Шевченковский. На место предполагаемого

минирования - во двор на ул. Еврейской, были направлены взрывотехники и кинологи.

По информации, бомба находилась в мусорном контейнере. Разумеется, тщательная проверка результатов не дала. Шутка «минеров» удалась.