В Черноморске Одесской области правоохранители задержали иностранца, который украл продукты и алкоголь из супермаркета и пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции охраны Одессы. Так, накануне Нового года во время патрулирования правоохранители заметили мужчину, который выбежал из супермаркета и пытался скрыться. На требования полиции охраны остановиться он не реагировал. Правоохранителям удалось догнать подозрительного мужчину. Выяснилось, что 28-летний «бегун» похитил в магазине продукты, и не собирался за них платить. Во время обследования близлежащей территории полицейские обнаружили пакет с продуктами, а также металлический нож. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции ГУНП в Одесской области для выяснения обстоятельств происшествия и изъятия вещественных доказательств.