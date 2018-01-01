 
Информация к новости
  • Просмотров: 47
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Правоохранители задержали иностранца, который украл продукты и алкоголь из супермаркета

Категория: Новости

Правоохранители задержали иностранца, который украл продукты и алкоголь из супермаркета

В Черноморске Одесской области правоохранители задержали иностранца, который украл продукты и алкоголь из супермаркета и пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции охраны Одессы. Так, накануне Нового года во время патрулирования правоохранители заметили мужчину, который выбежал из супермаркета и пытался скрыться. На требования полиции охраны остановиться он не реагировал. Правоохранителям удалось догнать подозрительного мужчину.  Выяснилось, что 28-летний «бегун» похитил в магазине продукты, и не собирался за них платить.  Во время обследования близлежащей территории полицейские обнаружили пакет с продуктами, а также металлический нож.  На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции ГУНП в Одесской области для выяснения обстоятельств происшествия и изъятия вещественных доказательств.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 