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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Ребенок получил травму глаза в результате игр с пиротехникой

Категория: Новости

На консультацию к одесским медикам привезли пятилетнего жителя Генического района Херсонской области.

Ребенок получил травму глаза в результате игр с пиротехникой. Об этом сообщили в Национальной полиции. Вечером 31 декабря мальчик вместе с несколькими друзьями играл на улице. Кто-то из детей бросил петарду в стеклянную бутылку. В результате взрыва обломок попал ребенку в глаз. В целом по стране зафиксировано три случая травмирования людей из-за пиротехники. В том же Херсонском регионе, в Каховке, девятилетнему мальчику оторвало два пальца руки. Аналогичные травмы получил 37-летний житель Самбора (Львовская область).



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