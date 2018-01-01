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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

За минувший год официальные зарплаты в Одесской области возросли на треть

Категория: Новости


За минувший год официальные зарплаты в Одесской области возросли на треть

По данным управления статистики, средняя зарплата в Одесской области перевалила за шесть тысяч гривен. Это более, чем на треть превышает показатели годичной давности.

Больше всего зарабатывают сотрудники финансовой, страховой и информационной сфер. А так же работники транспорта, в первую очередь, морского.

Менее всего получают за свой труд сельхозработники, сотрудники лесхозов, рыболовства и …ЖКХ(!)

Отметим, однако, что данные о  средней зарплаты по региону сродни показателю средней температуры по больнице.Ведь в разных территориальных образованиях области ситуация по официальным доходам различается кардинально.

Так, если, скажем, в Черноморске и Южном средний доход населения зашкаливает за десять тысяч, то в ряде районов, особенно на севере области, он почти втрое ниже!





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