За минувший год официальные зарплаты в Одесской области возросли на треть

По данным управления статистики, средняя зарплата в Одесской области перевалила за шесть тысяч гривен. Это более, чем на треть превышает показатели годичной давности.

Больше всего зарабатывают сотрудники финансовой, страховой и информационной сфер. А так же работники транспорта, в первую очередь, морского.

Менее всего получают за свой труд сельхозработники, сотрудники лесхозов, рыболовства и …ЖКХ(!)

Отметим, однако, что данные о средней зарплаты по региону сродни показателю средней температуры по больнице.Ведь в разных территориальных образованиях области ситуация по официальным доходам различается кардинально.

Так, если, скажем, в Черноморске и Южном средний доход населения зашкаливает за десять тысяч, то в ряде районов, особенно на севере области, он почти втрое ниже!





