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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В новогоднюю ночь одесситы и гости города «забыли» в центре более тридцати пяти тонн мусора

Категория: Новости


Как  сообщает пресс-служба мэрии, работы по очистке центральной части города начались уже в пять часов утра.

Всего до десяти утра  с улиц было убрано тридцать пять тонн мусора. в процессе уборки были задействованы десять мусоровозов и двенадцать уборочных машин и сто двадцать семь человек «личного состава» коммунальных предприятий и ЖКС.

Работы по уборке города контролировал лично первый вице-мэр анатолий Орловский, который на время отпуска мэра города Геннадия Труханова исполняет обязанности городского головы.

 



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