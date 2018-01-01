В новогоднюю ночь одесситы и гости города «забыли» в центре более тридцати пяти тонн мусора

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы по очистке центральной части города начались уже в пять часов утра.

Всего до десяти утра с улиц было убрано тридцать пять тонн мусора. в процессе уборки были задействованы десять мусоровозов и двенадцать уборочных машин и сто двадцать семь человек «личного состава» коммунальных предприятий и ЖКС.

Работы по уборке города контролировал лично первый вице-мэр анатолий Орловский, который на время отпуска мэра города Геннадия Труханова исполняет обязанности городского головы.