В качестве новогоднего подарка - снос?

В первый рабочий день Нового года коммунальщики приступили к сносу почти полутора сотен торговых точек, расположенных возле рынка «Южный».

Однако, по словам сотрудников коммунальных служб, торгующие там люди без работы не останутся.

Они пообещали, что на месте снесенных «самостоев» будут возведены современные торговые павильоны.

Но вот сколько на это уйдет времени, так и осталось непонятным.

К тому же, работать в новых условиях может оказаться по карману далеко не всем.

Ведь . как показывает практика, в этом случае стоимость аренды значительно возрастает. К тому же в новых торговых рядах придется работать легально. А это - дополнительные расходы.