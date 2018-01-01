Один пьяный водитель отправил «на больничку» сразу двух добропорядочных участников дорожного движения

По информации Патрульной полиции, происшествие произошло накануне вечером на проспекте Добровольского.

Там автомобиль «Мицубиси» буквально протаранил «Смарт».

В результате водитель и пассажир «Смарта» с серьезными травмами госпитализированы.

По данным полиции. В ходе проведения медицинского освидетельствования виновника аварии выяснилось, что он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В его крови было находилось 4,7 промилле алкоголя, что почти в двадцать раз превышает норму!