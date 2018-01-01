Одесская область постепенно «обезлюжитвается»

Согласно данным главного управления статистики, население региона по последним данным составляет два миллиона триста восемьдесят две тысячи четыреста двадцать человек.

Это почти на четыре тысячи сто меньше, чем годом ранее.

По мнение экспертов, основной причиной сокращения населения является резко отрицательные показатели демографической ситуации –число умерших почти на четверть превышает количество новорожденных.

Таким образом, надежды некоторых доморощенных политиков на то, что демографическая ситуация в регионе будет улучшаться за счет мигрантов пока не сбываются .Очевидно, для этого нам пришлось бы начать принимать ближневосточных беженцев.