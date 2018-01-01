 
Информация к новости
  • Просмотров: 298
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесский «национал-активист» Демьян Гангул смог сходить в магазин. Самостоятельно. Впервые за последний месяц

Категория: Новости


Причем причиной столь знаменательного события стало снятие не гипса, а…домашнего ареста.

Соответствующее решение принял Приморский суд Одессы.

Основанием для этого стали сугубо протокольные вопросы. В первую очередь, то, что с ходатайством о продлении круглосуточного домашнего ареста выступил следователь, а не прокурор, как того требует Уголовно-Процессуальный кодекс.

Именно это странная нестыковка и дала возможность  лидеру т.н. «уличного фронта» Демьяну Гангулу выйти на свободу.

Напомним, что в отношении этого деятеля проводится расследование, связанное с участием в потасовках  и беспорядках.  В том числе — вокруг Летнего театра.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 