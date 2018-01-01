В Одессе мужчина забил до смерти бездомного из-за невинной просьбы.

Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний парень. 1 января в полицию поступило сообщение об убитом мужчине на улице Среднефонтанской. Информацией поделились в отделе коммуникации областной полиции. Через два дня полицейские удалось найти подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель области. Парень признался в преступлении и рассказал подробности. По его словам, на стройплощадке он встретил двух бездомных, которые попросили у него купить алкоголь. Это якобы и стало причиной ссоры, в результате которой парень забил до смерти потерпевшего. Сейчас преступник находится в СИЗО.