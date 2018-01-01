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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе мужчина забил до смерти бездомного

Категория: Новости

В Одессе мужчина забил до смерти бездомного

В Одессе мужчина забил до смерти бездомного из-за невинной просьбы.

Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний парень. 1 января в полицию поступило сообщение об убитом мужчине на улице Среднефонтанской. Информацией поделились в отделе коммуникации областной полиции.  Через два дня полицейские удалось найти подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель области. Парень признался в преступлении и рассказал подробности.  По его словам, на стройплощадке он встретил двух бездомных, которые попросили у него купить алкоголь. Это якобы и стало причиной ссоры, в результате которой парень забил до смерти потерпевшего. Сейчас преступник находится в СИЗО.



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