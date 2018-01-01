 
Информация к новости
  • Просмотров: 51
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Жители Одесской области в 2017 меньше путешествовали

Категория: Новости

Жители Одесской области в 2017 меньше путешествовали

С января по октябрь 2017 года было зафиксировано сокращение количества поездок жителей Одесской области на автомобильном транспорте и железной дороге. 

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области.  В общем, пассажирским транспортом в регионе воспользовались 247,7 млн. пассажиров. Это на 3,5% меньше, чем в 2016 году.  Пассажирами автотранспорта стали 103,2 млн. человек — это на 9,9% меньше, чем годом ранее. Объемы поездок по железной дороге сократились на 2,6%.  Городским транспортом в минувшем году пользовалось на 5,4% меньше людей, чем в 2016 году.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 