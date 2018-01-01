Жители Одесской области в 2017 меньше путешествовали

С января по октябрь 2017 года было зафиксировано сокращение количества поездок жителей Одесской области на автомобильном транспорте и железной дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области. В общем, пассажирским транспортом в регионе воспользовались 247,7 млн. пассажиров. Это на 3,5% меньше, чем в 2016 году. Пассажирами автотранспорта стали 103,2 млн. человек — это на 9,9% меньше, чем годом ранее. Объемы поездок по железной дороге сократились на 2,6%. Городским транспортом в минувшем году пользовалось на 5,4% меньше людей, чем в 2016 году.