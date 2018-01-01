На улице Кузнечной небезразличные горожане задержали преступника, напавшего на студентку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Установлено, что двое злоумышленников подошли к 19-летней студентке и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон и деньги. Грабители попытались скрыться, но за ними сразу же бросились прохожие, ставшие случайными свидетелями ограбления. Один из них все-таки сбежал, но второго удалось задержать и передать правоохранителям.

Во время задержания возникла драка, в ходе которой злоумышленник нанес ножевые ранения одесситу. Пострадавшего госпитализировали. Второго подозреваемого нашла полиция. Им оказался ранее судимый местный житель. У него изъяли имущество девушки и вероятное орудие преступления – нож.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.