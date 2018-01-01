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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Шотландский паб , горевший утром 31 декабря, начали ремонтировать

Категория: Новости

Шотландский паб , горевший утром 31 декабря, начали ремонтировать

Шотландский паб Corvin, горевший утром 31 декабря, начали ремонтировать.

Об этом сообщили в заведении.

«В самое ближайшее время Corvin возобновит свою работу. Недаром на гербе шотландской королевы Марии Стюарт был изображен феникс — птица, восстающая из пепла. Можно сказать, способность к возрождению у нас в крови. Уже в феврале после ремонта и переоборудования первого и второго этажей он заживет по-новому», — заявил представитель паба.

Напомним, пожар в Corvin'е вспыхнул в 7:10 утра. Возгорание произошло на кухне, огонь быстро распространился по второму этажу и крыше. В 8:28 пожарные локализовали пламя, а в 9:15 потушили на площади 400 квадратных метров.

 



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