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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Пойман вор интернет-кабеля

Категория: Новости

Одесским правоохранителям удалось задержать злоумышленника, промышлявшего кражами интернет-кабеля из подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

 Вором оказался ранее судимый 54-летний житель, который заходил в подъезды жилых домов и с помощью кусачек срезал кабель и забирал его, пока никто не видел. Выяснилось, что таким способом мужчина совершил десять аналогичных краж. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Максимально ему грозит до пяти лет лишения свободы.



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