Пойман вор интернет-кабеля

Одесским правоохранителям удалось задержать злоумышленника, промышлявшего кражами интернет-кабеля из подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Вором оказался ранее судимый 54-летний житель, который заходил в подъезды жилых домов и с помощью кусачек срезал кабель и забирал его, пока никто не видел. Выяснилось, что таким способом мужчина совершил десять аналогичных краж. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Максимально ему грозит до пяти лет лишения свободы.