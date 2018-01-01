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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Саратовском районе загорелся частный жилой дом. Обнаружено тело 55-летней женщины

Категория: Новости

В Саратовском районе загорелся частный жилой дом. Обнаружено тело 55-летней женщины

В селе Негрово Саратского района произошло чрезвычайное происшествие: загорелся частный жилой дом.

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения «101» в четверг, 4 января, в 00:31. Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилой частный дом на площади около 8 кв. м. Возгорание полностью было ликвидировано в 01:35.

После того, как спасателям удалось войти в дом, они обнаружили тело 55-летней женщины без признаков жизни.

В данный момент устанавливаются причины и подробности происшествия.



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