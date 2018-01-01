Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков на юге Одесской области. Об этом сообщил отдел коммуникаций облуправления Национальной полиции.

Подозреваемые – представители одного из нацменьшинств, возрастом от 19 до 50 лет. Трое из них ранее были судимы за аналогичные преступления.

По сведениям правоохранителей, злоумышленники организовали на территории Измаила незаконный сбыт наркотиков.

"Правоохранители "вели" эту группу с декабря 2016 года! В результате мы задержали не только мелких исполнителей, но и самого организатора наркогруппировки", - отметил начальник одесской полиции Дмитрий Головин.

Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры и пограничниками в настоящее время проводят первоочередные следственные действия в Измаиле и Килие. В ходе обысков только у одного из подозреваемых дома обнаружили и изъяли более 400 г метадона, 100 г измельченного димедрола, 25 мл раствора метадона, 10 мл раствора опия, а также приспособления для употребления наркотиков, 30 тыс. грн, 3800 долларов, 1 кг золотых изделий и банковские карты.

Причем наркотики закопал в огороде.

"И что только не предпринимают преступники, чтобы уйти от ответственности и сохранить свой товар. Даже закапывают его в огороде. За "предприимчивость" и совершенные преступления по статье 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств) фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы", - заявил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.