В Одессе задержали тридцати шести летнего мужчину. Который под видом девушки знакомился с мужчинами в интернете, а потом грабил их

По информации ГУНП, Малиновским отдел полиции обратился мужчина с заявлением, что на месте свидания с девушкой, с которой тот познакомился на сайте знакомств, на него напал неизвестный, избил и отнял деньги и мобильный телефон.

В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан тридцати шести летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления.

Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Как выяснилось, в интернете он прикрывался фотографией своей знакомой женщины.