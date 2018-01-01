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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Одессе задержали тридцати шести летнего мужчину. Который под видом девушки знакомился с мужчинами в интернете, а потом грабил их

Категория: Новости


В Одессе задержали тридцати шести летнего мужчину. Который под видом девушки знакомился с мужчинами в интернете, а потом грабил их

По информации ГУНП, Малиновским отдел полиции обратился мужчина с заявлением, что на месте свидания с девушкой, с которой тот познакомился на сайте знакомств,  на него напал неизвестный, избил и отнял деньги и мобильный телефон.

В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан тридцати шести летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления.

Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Как выяснилось, в интернете он прикрывался фотографией своей знакомой женщины.

 



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