Отныне детей и подростков, не привитых от кори не смогут посещать детские сады и школы

Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС городского исполкома.

Как сообщает пресс-служба мэрии, решение принято в связи с распространением случаев заболевания кори среди одесситов. Причем около трех четвертей заболевших являются именно дети и подростки.

Поэтому медики настоятельно просят родителей до окончания зимних каникул привить своих детей, которые по каким-либо причинам не были привиты ранее.

Мэрия сообщает, что вакцина «Приорикс» бельгийского производства имеется во всех детских поликлиниках города.

По предварительно информации, в Одессе в вакцинации нуждаются около пяти тысяч детей.