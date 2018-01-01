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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Отныне детей и подростков, не привитых от кори не смогут посещать детские сады и школы

Категория: Новости


Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС городского исполкома.

Как сообщает пресс-служба мэрии, решение принято в связи с распространением случаев заболевания кори среди одесситов. Причем около трех четвертей заболевших являются именно дети и подростки.

Поэтому медики настоятельно просят родителей до окончания зимних каникул привить своих детей, которые по каким-либо причинам не были привиты ранее.

Мэрия сообщает, что вакцина «Приорикс» бельгийского производства имеется во всех детских поликлиниках города.

По предварительно информации, в Одессе в вакцинации нуждаются около пяти тысяч детей.

 



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