В Одессе на Молдаванке прохожие задержали грабителя, который напал на девушку

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
По информации ГУНП, накануне вечером на улице Кузнечной двое неизвестных напали на девятнадцати летнюю студентку и под угрозой ножа отняли у нее деньги и мобильный телефон. После чего попытались скрыться.
Однако, как сообщает начальник ГУНП Дмитрий Головин, в погоню немедленно бросились несколько прохожих и смогли догнать и скрутить одного из нападавший. После чего передали его полиции.
В ходе борьбы один из смельчаков получил ножевое ранение и был госпитализирован.
Задержанному предъявлено обвинение по статьям 187 УК Украины (разбой) и 125 ( умышленное нанесение легких телесных повреждений).
Вскоре был задержан и другой нападавший. Проводятся следственные действия.