В Одессе на Молдаванке прохожие задержали грабителя, который напал на девушку

По информации ГУНП, накануне вечером на улице Кузнечной двое неизвестных напали на девятнадцати летнюю студентку и под угрозой ножа отняли у нее деньги и мобильный телефон. После чего попытались скрыться.

Однако, как сообщает начальник ГУНП Дмитрий Головин, в погоню немедленно бросились несколько прохожих и смогли догнать и скрутить одного из нападавший. После чего передали его полиции.

В ходе борьбы один из смельчаков получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям 187 УК Украины (разбой) и 125 ( умышленное нанесение легких телесных повреждений).

Вскоре был задержан и другой нападавший. Проводятся следственные действия.