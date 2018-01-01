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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе на Молдаванке прохожие задержали грабителя, который напал на девушку

Категория: Новости


По информации ГУНП, накануне вечером на улице Кузнечной двое неизвестных напали на девятнадцати летнюю студентку и под угрозой ножа отняли у нее деньги и мобильный телефон. После чего попытались скрыться.

Однако, как сообщает начальник ГУНП Дмитрий Головин, в погоню немедленно бросились несколько прохожих и смогли догнать и скрутить одного из нападавший. После чего передали его полиции.

В ходе борьбы один из смельчаков получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям 187 УК Украины (разбой) и 125  ( умышленное нанесение легких телесных повреждений).

Вскоре был задержан и другой нападавший. Проводятся следственные действия.



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