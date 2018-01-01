Убийца сотрудницы СИЗО предстанет скоро перед судом

Прокуратура направила в Малиновский суд Одессы обвинительный акт в отношение подозреваемого в зверском убийстве сотрудницы СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Обвиняемому вменяется часть 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее осужденным за совершение умышленного убийства).

Напомним, что преступление было совершено в августе 2017 года. Тогда на территории СИЗО в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело сотрудницы учреждения. В совершении убийства обвиняется осужденный за умышленное убийство и разбойное нападение, работавший в хозяйственном блоке СИЗО.