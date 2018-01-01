Одесситам помогают с хлебом

В декабре 2017 года адресную ежемесячную дотацию на приобретение хлебобулочных изделий получили 3003 ребенка города Одессы. На эти цели из бюджета города направлено 178 980 гривен.

Помощь от города получают дети, которые являются подопечными коммунальных учреждений «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» районов города Одессы, а именно:



• дети-инвалиды до 18 лет;

• дети-сироты;

• дети, которые находятся под опекой или заботой;

• дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

Адресная ежемесячная муниципальная помощь на приобретение хлебобулочных изделий детям г. Одессы будет выплачиваться и в 2018 году.