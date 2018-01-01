В Одесском зоопарке достроили новый медвежатник

В Одесском зоопарке после обустройства тигрятника проведена масштабная реконструкция и благоустройство медвежатника. Два года назад в Одесском зоопарке паре амурских тигров был предоставлен современный, просторный и комфортабельный тигрятник.

Новый тигрятник понравился не только посетителям зоопарка, но и самим хищникам. Именно здесь тигры начали размножаться.

После обустройства жилища для тигров, сотрудники зоопарка приступили к созданию обновленного медвежатника. В начале масштабной реконструкции был построен большой, комфортабельный зимник для медведей с индивидуальными берлогами.

Затем вокруг старого медвежатника возводились конструкции огромного выгулочного вольера. Ближе к заключительному этапу был построен временный 15-метровый решетчатый коридор, по которому медведи перешли из старого медвежатника в новый зимник. Благодаря использованию такой конструкции удалось избежать медикаментозного обездвиживания зверей.

После этого появилась возможность снести старый медвежатник и завершить обустройство выгулочного вольера, а также бассейна для купания медведей.

Торжественное открытие нового медвежатника площадью около 500 кв. метров состоится весной, когда медведи выйдут из берлог.