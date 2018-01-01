Фальстарт. Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения введены, но не вступили в силу

По информации ИА «Politeka» со ссылкой на МВД, причина в том, что как выяснилось, для вступления данных изменений в силу необходимо внесение изменений в Административный кодекс, для чего необходимо утверждение их Верховной Радой.

Однако на утверждение в Парламент документ направлен не был. По недосмотру или с умыслом, выясняется.

Напомним, что с 1 января скорость движения транспортных средств населенных пунктах сокращена с шестидесяти до пятидесяти километров в час и значительно возрастают штрафные санкции и сроки лишения прав за т.н. «пьяную езду».