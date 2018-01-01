 
Информация к новости
  • Просмотров: 139
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Фальстарт. Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения введены, но не вступили в силу

Категория: Новости


Фальстарт. Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения введены, но не вступили в силу

   По информации ИА «Politeka» со ссылкой на МВД, причина в том, что как выяснилось, для вступления данных изменений в силу необходимо внесение изменений в Административный кодекс, для чего необходимо утверждение их Верховной Радой.

Однако на утверждение в Парламент документ направлен не был. По недосмотру или с умыслом, выясняется.

 

Напомним, что с 1 января скорость движения транспортных средств населенных пунктах сокращена с шестидесяти до пятидесяти километров в час и значительно возрастают штрафные санкции и сроки лишения прав за т.н. «пьяную езду».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 