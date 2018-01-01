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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

За последние сутки в Одесской области произошло 9 происшествий, из них 6 пожаров

Категория: Новости / Происшествия

За последние сутки в Одесской области произошло 9 происшествий, из них 6 пожаров

За последние сутки в Одесской области, по данным пресс-службы ГУ ГСЧС, произошло 9 происшествий (в том числе, 6 пожаров). Спасены 1 человек и два строения.

В частности, 4 января в 14.30 в службу «101» поступило сообщение о том, что в городе Черноморск на улице Виталия Шума необходима помощь, чтобы открыть дверь в квартире.

Спасатели с помощью автолестницы через окно седьмого этажа девятиэтажного жилого дома попали в квартиру и открыли входную дверь. Как выяснилось, в квартире находилась пожилая женщина 1946 г.р. с заболеванием «Альцгеймера», которая упала на пол и самостоятельно не могла встать.

5 января в 00.13 спасателям сигнализировали  о возгорании надворной постройки в селе Желепово Раздельнянского района. Пожар был ликвидирован в 02.28.

Огнем уничтожена наружная  постройка вместе с двумя свиньями и 12-ю поросятами. Спасен рядом расположенный жилой дом. Причина пожара устанавливается.



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