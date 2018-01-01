На северо-западе Одесской области может оказаться негде рожать

По информации ИА «Думская», эта печальная перспектива связана с тем, что местные власти якобы намереваются закрыть роддом в районном центре Тарутино. Основная причина- острая нехватка квалифицированного персонала.

Отметим, что местные жители крайне недовольны этой перспективой и накануне новогодних праздников даже провели акцию протеста под стенами местной администрации. Ведь если роддом закроют, то жительницам района придется ездить рожать в Арциз. Что, принимая во внимание состояние местной «дорожной сети» их явно беспокоит. Руководство района пообещало изучить ситуацию и по возможности найти взаимоприемлемое решение. О своих выводах жителям обещают сообщить уже сегодня вечером.