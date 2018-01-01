В Одесской области наконец-то назначили руководителя территориального управления НАБУ

Им стал сотрудник МВД с пятнадцатилетним стажем Владимир Деулин, которого еще месяц назад рекомендовала конкурсная комиссия.

Отметим, что новый сорокалетний руководитель регионального отделения ведомства, полномочия которого распространяются на четыре южных области Украины- Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую, с 2000 по 2015 годы работал в структурах МВД в Николаевской области. С в 2016 году стал заместителем начальника отдела в управлении по работе с общественностью НАБУ. Напомним, что для того, что выбрать руководителя одесского отделения ведомства удалось только с пятой попытки.