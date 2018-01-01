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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Перила отремонтированного моста Коцебу исписали вандалы

Категория: Новости / Происшествия

Перила отремонтированного моста Коцебу исписали вандалы

   Вандалы успели отметиться на перилах недавно отремонтированного моста Коцебу. Белой краской хулиганы исписали почти все перила непонятной мазней.
Металлический арочный мост Коцебу построили к 100-летию Одессы — в 1890-1892 гг. по проекту архитектора С.А. Ландесмана. Металлический каркас был изготовлен в Париже на том же заводе, где создавались элементы Эйфелевой башни, а в Одессе конструкцию только собрали и установили. Два года назад был закрыт на капитальный ремонт. Официального открытия пока не состоялось, но мост полностью был готов в конце декабря 2017 года.


Источник: Культурометр



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