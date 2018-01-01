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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Одесские полицейские получили новые внедорожники. Целых четыре штуки

Категория: Новости


Одесские полицейские получили новые внедорожники. Целых четыре штуки

   Новые гибридные внедорожники «Мицубиси Аутландер» потупили сегодня в распоряжение спецбатальона ГУНП.

Как выяснилось, особенность данных автомобилей состоит в т.н. гибридных двигателях, способных работать как на горючем, так и на …электричестве.

Новые автомобили будут использованы в проведении автопатрулирования. Перед первым выездом заместитель начальника батальона Олег Прохоров призвал подчиненных «…обеспечить полую безопасность граждан и не забывать, что их основная задача – служить и защищать!

Отметим, что у тех, кто видел новые автомобили, сразу возникли два серьезных вопроса. Первый - как могут автомобили со столь невысокой «посадкой» называться внедорожниками? И второй - а зачем полицейским вообще «стальные кони» способные работать на электропитании? Или руководство МВД таким образом заранее готовится к возможным перебоям с топливом? Ну тогда четыре автомобиля на электричестве ситуацию уж точно не спасут. Тем более, что как показывает практика, от перебоев с электричеством в нашей стране тоже никто не застрахован.



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