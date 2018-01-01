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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Бегал быстро. Но недолго

Категория: Новости


Бегал быстро. Но недолго

   Сегодня на территории жилмассива Таирова злоумышленник вырвал из рук женщины, сидящей в салоне автомобиля, сумку и скрылся.

По информации ГУНП, пострадавшая обратилась с соответствующим заявлением в Таировское отделение полиции.

Благодаря оперативным мероприятиям уже через несколько часов предполагаемый преступник был задержан. Им оказаля тридцати однолетний иностранец. В настоящее время проводится отработка его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 УК Украины (разбой), которая предполагает за совершенное преступление наказание до четырех лет лишения свободы.



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