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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Одесская область вновь выбилась в лидеры. На сей раз – по росту промышленного производства

Категория: Новости


Одесская область вновь выбилась в лидеры. На сей раз – по росту промышленного производства

   Об этом поздравляя население региона с Новым годом, сообщил губернатор Максим Степанов.

По информации пресс- службы областной администрации, по предварительным данным, рост оставил более 14%.

В частности, по информации директора департамента экономического развития Дмитрия Радулова, производство мясных консервов возросло на 24,1%, сыров- на 27,3%, а подсолнечного масла- аж на 48,2%.

Отметим, однако, что пищевая промышленность была флагманом промышленного развития региона и до кризиса 2014 года.

Однако тогда тон задавали показатели по консервированию овощей и фруктов и особенно - производство вин и виноматериалов, на долю которых приходилось до 40% всех показателей страны.



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