Новую жизнь отнял пожар в Одесской области

По информации ГСЧС, в селе Негрово, Саратского района, ночью произошло возгорание частного жилого дома. И хотя площадь возгорания составила всего восемь квадратных метров, на борьбу с огнем ушло больше часа.

На месте возгорания было обнаружено тело пятидесяти пяти летней женщины. Причины возгорания и смерти устанавливаются.

Куда больше повезло при аналогичных обстоятельствах тридцати двух летнему жителю Подольска. В его доме так же ночью был пожар. Однако, хотя там площадь возгорания составила десять квадратных метров, пожар был погашен уже через одиннадцать минут и мужчина был спасен. Причины данного пожара пока так же не сообщаются.