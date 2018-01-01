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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Новую жизнь отнял пожар в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия


Новую жизнь отнял пожар в Одесской области

   По информации ГСЧС, в селе Негрово, Саратского района, ночью произошло возгорание частного жилого дома. И хотя площадь возгорания составила всего восемь квадратных метров, на борьбу с огнем ушло больше часа.

На месте возгорания было обнаружено тело пятидесяти пяти летней женщины. Причины возгорания и смерти устанавливаются.

Куда больше повезло при аналогичных обстоятельствах тридцати двух летнему жителю Подольска. В его доме так же ночью был пожар. Однако, хотя там площадь возгорания составила десять квадратных метров, пожар был погашен уже через одиннадцать минут и мужчина был спасен. Причины данного пожара пока так же не сообщаются.



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