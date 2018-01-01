Сотрудники «Горзелентреста» спасали деревья которые пытались выкрасть неизвестные

Сотрудники КП «Горзелентрест» выполнили работы по спасению молодых деревьев на Французском бульваре.

Об этом сообщает департамент информации Одесского горсовета.

На днях на сайт Единого центра обращений граждан 15-35 поступила просьба о спасении молодого дерева на Французском бульваре.

Коммунальщики выехали на место и установили, что их помощь требуется не одному, а шести молодым деревьям, высаженным в 2017-м году.

Скорее всего, саженцы пытались украсть, раскачивая их из стороны в сторону, чтобы вырвать из земли с корнем, но сделать это не смогли. Озеленители аккуратно выкопали деревца, не повредив корневую систему, и снова их высадили. Во избежание повторения таких случаев, сотрудники КП установили на деревьях специальные растяжки.