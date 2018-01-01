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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Продолжают праздновать. За ночь одесские копы поймали 10 нетрезвых водителей

Категория: Новости

Продолжают праздновать. За ночь одесские копы поймали 10 нетрезвых водителей

   Среди подвыпивших автомобилистов оказался и водитель автомобиля охранной фирмы.

Около 7 часов утра полицейские обратили внимание на подозрительный автомобиль, принадлежащий одной из охранных фирм. Его водитель проехал перекресток Преображенской и Бунина на красный.

 

Renault Logan остановили. Во время общения с водителем правоохранители  заметили, что  признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер подтвердил наличие алкоголя в крови – 0,44 промилле.

 

Административные материалы по ч.1 ст. 130 КУпАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) будут направлены в суд для принятия решения.


Источник: OBLVESTI



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