Продолжают праздновать. За ночь одесские копы поймали 10 нетрезвых водителей

Среди подвыпивших автомобилистов оказался и водитель автомобиля охранной фирмы.

Около 7 часов утра полицейские обратили внимание на подозрительный автомобиль, принадлежащий одной из охранных фирм. Его водитель проехал перекресток Преображенской и Бунина на красный.

Renault Logan остановили. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер подтвердил наличие алкоголя в крови – 0,44 промилле.

Административные материалы по ч.1 ст. 130 КУпАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) будут направлены в суд для принятия решения.